27/12/2024 14:28

【美國大選】權力交接：馬斯克副手正為美國政府效率部招兵買馬

《經濟通通訊社27日專訊》馬斯克的長期副手戴維斯(Steve Davis)正幫助美國政府效率部招聘員工。



目前，戴維斯擔任馬斯克旗下隧道挖掘公司The Boring Company的總裁兼行政總裁。他為馬斯克打工的經歷可以追溯到20年前。他曾是SpaceX工程師，並在收購推特的過程中發揮關鍵作用。



知情人士透露，戴維斯以節儉著稱，他經手的採購項目可以低至幾百美元。此外，他會與原材料、傳感器甚至軟管接頭等產品的供應商討價還價。他最喜歡對參與談判員工說的一句話就是「回去再問一遍」。



分析指，戴維斯加入美國政府效率部表明，這個部門可能會出現一些他曾經使用過的激進成本削減措施，或令聯邦政府陷入短期混亂。(rc)