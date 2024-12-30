30/12/2024 17:29

《外圍焦點》美國公布芝加哥PMI等數據

《經濟通通訊社30日專訊》美股上周五（27日）交投清淡，科技巨企在年末遭拋售，美股三大指數收市報跌。道指跌333.59點或0.77%，報42992.21點；標普500指數跌66.75點或1.11%，報5970.84點；納指跌298.33點或1.49%，報19722.03點。港股方面，恆生指數收市報20041，跌49點或0.2%，成交1286億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚10:45pm，美國公布12月芝加哥採購經理人指數，料由40.2升至43。11:00pm，美國公布11月成屋待完成銷售，月率升幅料由2%收窄至0.8%。11:30pm，美國公布12月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負2.7惡化至負3。(wa)