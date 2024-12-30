30/12/2024 07:50

《國金頭條》年末美股交投清淡，大型科技股遭遇拋盤

《經濟通通訊社30日專訊》美股上周五（27日）交投清淡，科技巨企在年末遭遇拋售，美股三大指數收市報跌。



道指跌333.59點，或0.77%，報42992.21點；標普500指數跌66.75點，或1.11%，報5970.84點；納指跌298.33點，或1.49%，報19722.03點。但3大指數周線均錄得升幅，道指累升0.35%，納指本周升0.76%，標普500指數累升0.67%。



華爾街市場分析指，當天是周五，下周又會因元旦假日而縮短交易，交投清淡，行情會被放大，不宜做出任何重大投資決定。



*日圓的干預風險上升*



美元亦走軟，美匯指數於紐約尾盤跌0.06%，至108.02，但全年漲6.6%。日圓兌美元上漲，此前日本財務大臣加藤勝信表示有必要遏制對日圓的單邊押注。美元兌日圓一度下跌0.4%，至157.35，之後跌幅收窄，報157.93。



瑞穗宏觀策略主管Jordan Rochester表示，交易員意識到，如果日圓繼續走軟，日圓面臨的干預風險將上升。突破160並邁向162可能會觸發官方買入日圓。



英鎊兌美元上漲0.4%，至1.2577。英鎊兌美元本季度跌幅最小，成為同期表現最佳的貨幣。歐元兌美元漲0.1%，至1.0427。美元兌瑞郎漲0.3%，至0.902。



美匯指數連續第四周上漲，限制金價上行。紐約期金跌0.92%，報每盎司2629.34美元。受中國經濟復甦預期支持，紐約期油升0.90%，報每桶70.25美元；布蘭特期油升0.78%，報每桶73.42美元。(jf)