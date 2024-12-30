30/12/2024 08:33

中國黃金國際旗下金礦及銅產量分別達5噸及4.63萬噸符合預期

《經濟通通訊社30日專訊》中國黃金國際(02099)公布，截至2024年12月29日止生產情況，甲瑪礦2024年銅、金的產量分別達1.02億磅(約4.63萬噸)及約53,370盎司(約1.66噸)超過今年3月披露的年度產量指引；而長山壕金礦2024年產量約10.7737萬盎司(約3.35噸)符合年度產量指引。



2024年，公司成功恢復了甲瑪礦的穩定生產。同時，公司持續優化甲瑪礦資源的綜合利用方案，整合已探明的井下高品位資源，加快潛在新增資源的勘探進度。甲瑪礦長期發展規劃分為三個階段：在新尾礦庫(尤隆布尾礦庫)建設完成之前，甲瑪礦二期選廠將維持目前日礦石處理能力為3.4萬噸，確保與果朗溝尾礦庫的庫容能力保持一致。目前甲瑪礦採礦證的證載能力為每年1440萬噸。若政府批准提高證載能力，在尤隆布尾礦庫投入運營後，甲瑪礦的礦石處理量將能夠恢復至日產量5萬噸，與選礦廠的設計處理能力保持一致。在做出上述努力的同時，甲瑪礦還將通過合理調配井下高品位礦石比例，努力將產量恢復至尾砂外溢前的水準。



此外，該公司還致力於在甲瑪礦區周邊勘探新的資源，持續在八一牧場和則古朗北兩個探礦區域積極開展地質勘探工作，目前兩個勘探區域已顯示出很大資源潛力，公司將適時披露最新勘探進度和成果，也將根據最終勘探成果及資源開發可行性論證結論等因素進行與之配套的甲瑪礦區整體擴建規劃，目前該項研究工作正在初步展開。(eh)