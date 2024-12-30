30/12/2024 08:46

萬國黃金集團(03939)旗下金岭礦含金量比去年底升1.2倍

《經濟通通訊社30日專訊》萬國黃金集團(03939)公布，持有88.2%實際權益的金岭礦旗下金礦項目的礦產資源評估，於7月底，礦產資源量總量為1.96億噸，比去年底升約1.7倍，含金量730萬盎司，比去年底升約1.2倍。



該集團指，於7月底，金岭礦儲量30.7萬噸，比去年底升約7%，含130萬盎司黃金，比去年底升8.3%。由於礦坑設計目前持不變，目前的儲量僅反映自2018年以來的額外鑽探及邊界金品位的變化。礦坑設計及生產計劃尚未更新，以捕捉增加的資源量。



該集團指，經濟評估及可採儲量報告是以長期每盎司金價1750美元為基礎。自報告研究開始以來，長期金價已上漲，顯示出更強勁的經濟結果，現正修訂金岭礦可行性研究，以達致更高產量，包括重新設計礦坑、新選礦廠、額外尾礦庫及廢料堆，以及因範圍擴大而更新環境影響評估。(wh)