30/12/2024 13:03

中銀香港(02388)全新個人銀行客戶人數按年增近三成

《經濟通通訊社30日專訊》中銀香港(02388)個人金融及財富管理部副總經理溫晞文表示，今年首10個月，該行全新個人銀行客戶人數按年上升近三成；逾八成交易筆數經由電子渠道叙做。



另外，該行再度冠名贊助「中國銀行(香港)港珠澳大橋(香港段)半馬拉松」(中銀港珠澳半馬)，同時推出結合半馬主題的一系列手機銀行現金獎賞及大抽獎，鼓勵客戶展開理財之旅。





由即日至2025年1月31日，透過中銀香港手機銀行登記參加「POWER UP全城賺賞」及期內完成指定任務，可獲最多10888元理財增值獎賞；完成指定理財任務及POWER UP理財任務，有機會獲得高達2100港元的「理財 POWER UP」獎賞；以中銀信用卡累積零售簽帳滿指定金額，更可參加大抽獎，贏取中銀信用卡210萬積分。(bi)