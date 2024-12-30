30/12/2024 16:42

《本港經濟》11月出口按年升2.1%遜預期，進口升5.7%

《經濟通通訊社30日專訊》政府統計處公布，今年11月份本港商品整體出口貨值為3947億元，較2023年同月上升2.1%，比10月升3.5%收窄，又較市場預估升4.1%遜色。11月商品進口貨值為4381億元，按年升5.7%，升幅比10月升4.5%及預測升4.9%為高。今年11月錄得有形貿易逆差434億元，相等於商品進口貨值的9.9%。



*首十一月商品整體出口貨值按年升9.1%*



今年首十一個月的商品整體出口貨值按年上升9.1%。同時，商品進口貨值上升6.7%。同期錄得有形貿易逆差3451億元，相等於商品進口貨值的7.7%。



今年11月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升3.9%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡(升78.4%)、越南(升42.1%)、菲律賓(升39.6%)和中國內地(升3.9%)。另一方面，輸往印度(跌28.8%)和泰國(跌7.7%)的整體出口貨值則錄得跌幅。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭(跌30.2%)和英國(跌19.7%)。



*全球經濟不明朗將為香港出口構成挑戰*



今年首十一個月，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得按年升幅，尤其是越南(升27.1%)、泰國(升22.5%)、內地(升15.7%)和美國(升11.0%)。另一方面，輸往印度(跌16.2%)的整體出口貨值則錄得跌幅。



政府發言人表示，今年11月商品出口貨值按年繼續錄得增長。輸往內地的出口進一步上升，輸往多個亞洲市場的出口錄得不同程度升幅。與此同時，輸往美國及歐盟的出口回落。展望未來，全球經濟不明朗因素增加和貿易磨擦升溫將會為香港的出口表現構成挑戰，儘管內地多項提振經濟措施應能提供一些支持。政府會密切留意情況。(cl)