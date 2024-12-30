30/12/2024 19:01

《再戰明天》中國公布PMI，美國公布20大城市房價指數

《經濟通通訊社30日專訊》中國公布PMI，及美國公布20大城市房價指數，料為周二（31日）市場焦點。



周二除夕，本港、英國、法國、新加坡、澳洲及新西蘭提早收市，日本、南韓、瑞士及德國全日休市。各國沒重要經濟活動。數據方面，周二（31日）9:30am（本港時間．下同），中國公布12月製造業採購經理人指數，料維持於50.3；12月非製造業採購經理人指數料由50升至50.2；12月綜合採購經理人指數。4:30pm，香港公布11月貨幣供應M1；11月貨幣供應M2；11月貨幣供應M3。10:00pm，美國公布10月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.18%擴大至0.2%。



在本港，明日公布業績的公司有:黃河實業(00318)、樺欣控股(01657)、鴻盛昌資源(01850)等。



另外，中國於周四（2日）公布12月財新製造業採購經理人指數。(wa)