30/12/2024 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 6.50357 +132.881 一周 6.10012 +56.298 兩周 5.21012 +24.381 一個月 4.59286 +0.851 兩個月 4.4 +1.351 三個月 4.37083 +1.797 六個月 4.21637 +3.131 一年 4.21542 +1.542

《經濟通通訊社30日專訊》臨近年結，港元拆息全線上升，其中，隔夜息抽升132基點，高見6.50375厘，而與樓按相關的一個月拆息亦連升九天，報4.59286厘，續創10月8日後新高。*一周錢升穿6厘*一周錢漲56基點報6.10012厘。反映銀行資金成本的三個月拆息微升至4.37083厘，為12月12日以來最高，六個月拆息報4.21637厘，十二個月期亦升至4.21542厘。據金管局資料顯示，香港銀行上周五(27日)向貼現窗借取9.44億元，資金今日回籠，香港銀行體系總結餘回落至448.02億元。(cl)資料來源：香港銀行公會