30/12/2024 11:23
《港元利率》臨近年結隔夜息抽升至6.5厘，一個月報4.59厘
《經濟通通訊社30日專訊》臨近年結，港元拆息全線上升，其中，隔夜息抽升132基點，高見6.50375厘，而與樓按相關的一個月拆息亦連升九天，報4.59286厘，續創10月8日後新高。
*一周錢升穿6厘*
一周錢漲56基點報6.10012厘。反映銀行資金成本的三個月拆息微升至4.37083厘，為12月12日以來最高，六個月拆息報4.21637厘，十二個月期亦升至4.21542厘。
據金管局資料顯示，香港銀行上周五(27日)向貼現窗借取9.44億元，資金今日回籠，香港銀行體系總結餘回落至448.02億元。(cl)
資料來源：香港銀行公會
*一周錢升穿6厘*
一周錢漲56基點報6.10012厘。反映銀行資金成本的三個月拆息微升至4.37083厘，為12月12日以來最高，六個月拆息報4.21637厘，十二個月期亦升至4.21542厘。
據金管局資料顯示，香港銀行上周五(27日)向貼現窗借取9.44億元，資金今日回籠，香港銀行體系總結餘回落至448.02億元。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|6.50357
|+132.881
|一周
|6.10012
|+56.298
|兩周
|5.21012
|+24.381
|一個月
|4.59286
|+0.851
|兩個月
|4.4
|+1.351
|三個月
|4.37083
|+1.797
|六個月
|4.21637
|+3.131
|一年
|4.21542
|+1.542
資料來源：香港銀行公會