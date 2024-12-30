30/12/2024 11:05

【聚焦人幣】管濤：人民幣在對外經貿摩擦的逆風下仍有可能升值

《經濟通通訊社30日專訊》市場憧憬中美之間或會簽訂一個類似20世紀80年代中期的廣場協議，施壓人民幣匯率升值。國家外匯局國際收支司前司長、中銀證券全球首席經濟學家管濤卻撰文認為，中美達成新廣場協議的必要性、可行性不高，但人民幣在對外經貿摩擦的逆風下升值仍是有可能的。



管濤強調，中美經貿關係再趨緊張，人民幣料進一步承壓，但這種變化本身是對內外部衝擊的正常反應，是匯率市場化的應有之義。從中方本身來講，也不會主觀刻意將貶值作為應對貿易摩擦的政策工具，因為這一方面是主動幫助美方減壓，補貼美國消費者，另一方面可能導致市場搶跑，強化順周期單邊羊群效應。



*人民幣在4種情形下仍有可能升值*



《路透》引述管濤在文章中指出，在以下4種情形下，人民幣仍有可能升值。



一是美國候任總統特朗普極限施壓的關稅威脅兌現不及預期。特朗普2.0若只是部分兌現其關稅威脅的概率不低，這將有助於緩解人民幣面臨的壓力，特別是如果2025年中國外貿出口實績好於預期的話，人民幣有望獲得支撐。



二是中美積極致力於對話解決經貿糾紛。特朗普重返白宮後，大概率將廢棄拜登時期的中美經濟金融對話機制。中方應迅速謀求與美方建立新的對話機制，盡可能縮短空窗期，通過對話求同存異，緩和經貿紛爭。從最近的特朗普對華言論看，這方面的工作是有空間的。



三是特朗普交易回調或導致美元指數走弱。2016年全年，美指收漲3.7%，其中11月5日至年底累計上漲5.7%，可見當年美元強勢主要受益於市場憧憬特朗普將成為偉大的美國總統。然而，2017年由於特朗普競選承諾的各項改革議程進展不力，美指不漲反跌。特朗普2.0重蹈覆轍也並非不可能。



四是中國經濟持續回升向好。如果國內相關政策舉措逐步生效後，能夠推動中國經濟的負產出缺口快速收斂，資產價格止跌企穩甚至反彈，則人民幣匯率就有望獲得支持。(jq)