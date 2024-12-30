30/12/2024 09:38

【聚焦人幣】人幣即期開市升42點子，中資股派中期息破紀錄

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1889，較上個交易日升4點子，兩連升，為12月25日以來新高，上個交易日報7.1893。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開42點子，報7.2950，上個交易日即期匯率收盤報7.2992。



*中資股派中期息破紀錄，人民幣滙率恐添壓*



臨近2024年底，人民幣未如往年般出現季節上升。據《彭博》報道，原因除了美元強勢之外，在港上市的中資企業顯著增加了年底的中期分紅，這令市場上的購匯壓力增加，並且可能對匯率形成新的季節性擾動。



《彭博》匯總的數據顯示，截至12月23日，香港上市的500多家中資企業在今年第4季度派息折合162億美元，按年大升47%，明年第1季度另有129億美元，均為有紀錄以來當季的最高水平。



報道指，美元回升和中美緊張關係加劇，令人民幣承受更大壓力。這些企業大多以港元支付股息，但大部分收入以人民幣賺取，故需兌換成港元以派息。(jq)