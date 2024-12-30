30/12/2024 16:46

【聚焦人幣】中資股大手派息或增貶值壓力，人幣即期平收

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2992，與上個交易日4時30分收盤價持平，續創12月19日以來逾一周新低，全日在7.2950至7.2998之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌99點子，報7.3108。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1889，較上個交易日升4點子，兩連升，為12月25日以來新高。



年前監管仍持續釋放維穩信號，助力市場平穩跨年。市場人士表示，最快跨年之後人民幣匯率彈性會重新上升。



*中資企業下季派息千億港元，或增人民幣貶值壓力*



《彭博》報道指，中資企業響應今年中國證監會、國資委等要求上市公司提高分紅的號召，希望藉此推動投資價值。今年6至8月的中資港股分紅已創紀錄最大，這些分紅需要以自有資金或者購匯來滿足派息需求，因而春節前這波分紅購匯讓人民幣匯率在美元強勢的背景下雪上加霜。



《彭博》匯總的數據顯示，截至12月23日，香港上市的500多家中資企業在今年第4季度派息折合162億美元(約1263億港元)，按年大升47%，明年第1季度另有129億美元(約1006億港元)，均為有紀錄以來當季的最高水平。



西班牙對外銀行首席經濟學家指出，中資企業港股分紅增加主要是因為市值管理，A股的分紅被迫增加之後，因為同股同權，港股的分紅也會相應增加，肯定是需要更多的購匯。預計中資企業提高分紅的趨勢不會改變，中國可能通過鼓勵美元流入等方式來抵禦人民幣的貶值壓力。(jq)