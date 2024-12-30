30/12/2024 18:16

澳門11月酒店客房平均入住率按年升至89.7%

《經濟通通訊社30日專訊》澳門統計暨普查局資料顯示，今年11月隨團入境旅客按年上升5.2%至21.3萬人次。酒店業場所的客房平均入住率按年上升6.6個百分點至89.7%，住客減少2.5%至117.4萬人次，住客平均留宿時間增加0.1晚至1.7晚。



*首十一個月隨團入境旅客按年增70.9%*



今年11月的隨團入境旅客有21.3萬人次，按年上升5.2%；中國內地團客上升2.1%至18.9萬人次，國際團客亦增加36.3%至2萬人次，當中韓國(1萬人次)及印度(0.2萬人次)團客分別上升89.8%及37.1%。



今年首十一個月的隨團入境旅客有190.8萬人次，按年增加70.9%；中國內地團客上升63.4%至169.9萬人次，國際團客增加1.8倍至18.2萬人次，當中韓國(7.9萬人次)及印度(2.3萬人次)團客分別上升2.6倍及4.3倍。



今年11月末向公眾提供住宿服務的酒店業場所共146間，按年增加5間，可提供客房數目減少6%至4.3萬間。11月客房平均入住率按年上升6.6個百分點至89.7%，其中五星級(90.9%)、四星級(89.5%)及三星級(86.1%)酒店的入住率分別增加7.3、8和3.8個百分點。



*首十一個月酒店業客房平均入住率86.1%*



11月酒店業場所住客按年減少2.5%至117.4萬人次；國際住客(11.1萬人次)按年上升15.7%，當中韓國(2.9萬人次)、馬來西亞(1萬人次)及美國(0.6萬人次)住客分別增加44.4%、15.5%及9.3%，而新加坡(0.8萬人次)、日本(0.7萬人次)及印度(0.6萬人次)住客則分別減少13.7%、3.9%及6.7%。



今年首十一個月酒店業場所的客房平均入住率按年上升5個百分點至86.1%。住客按年增加8.1%至1324.2萬人次，平均留宿時間維持在1.7晚。(cl)