30/12/2024 14:19

【外圍經濟】美國經濟增長今年超預期，為G7表現最佳

《經濟通通訊社30日專訊》儘管美國總統選舉帶來不確定性、利率高企、勞動力市場降溫，但分析指2024年美國經濟增長依然穩健，並超出預期。據國際貨幣基金組織(IMF)的預測，美國勢將成為七國集團(G7)中表現最好的國家。



2024年美國經濟超出預期的答案在於消費者。儘管招聘放緩，但工資增長繼續超過通脹，家庭財富達到新紀錄，支持家庭支出持續擴張。彭博經濟研究估計，2024年家庭支出增長2.8%，高於2023年的增速，是年初預測的近兩倍。



不過美國經濟也遠非完美。事實證明通脹回落緩慢，導致聯儲局對利率採取更高及更長的策略。在高借貸成本壓力下，房屋和製造業繼續掙扎，持有信用卡債務、抵押貸款和其他貸款的消費者拖欠率上升。(rc)