30/12/2024 15:35

【比特幣】特朗普推動的比特幣漲勢已失去動力

《經濟通通訊社30日專訊》隨著2024年臨近尾聲，特朗普11月贏得美國大選帶來的一波比特幣漲勢已陷入停滯。



周一(30日)下午3時，比特幣徘徊在93713美元附近，較12月中旬創下的紀錄高點低約15000美元。以太幣、狗狗幣等較小的代幣同樣缺乏動力。



特朗普傾向於制定對虛擬貨幣友好的法規，並支持建立國家比特幣儲備的想法提振了數字資產。不過，對聯儲局減息預期的減弱給投機狂潮降溫。



Pepperstone Group的研究主管Chris Weston表示，比特幣自大選後的強勁勢頭已經消散，部分原因在於資本流出比特幣ETF。(rc)