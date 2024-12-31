31/12/2024 07:50

《國金頭條》科技股拖累市場表現，標普500年末三連跌

《經濟通通訊社31日專訊》投資者在2024年最後一周獲利了結，科技巨企被拋售，導致美股周一（30日）全面下挫，標普500指數和納斯達克100指數連續第3天下跌，並在8個交易日內第3次跌幅超過1%。



道指跌418.48點，或0.97%，報42573.73點；標普500指數跌63.90點，或1.07%，報5906.94點；納指跌235.25點，或1.19%，報19486.78點。



不過美股全年漲勢出色，年初至今，標普500指數和道指分別上升超過25%和14%，有望創下自2021年以來最大年度升幅；納指期內亦上升逾31%。



*美元全年有望漲6.6%*



美元上漲至兩年高位，美匯指數於紐約尾盤漲0.1%，至108.08，全年有望漲6.6%。美元兌日圓下跌0.6%，至157，日本本周剩餘時間將休市。歐元兌日圓一度下跌1.1%，至162.81。



美元兌加元下跌0.4%，至1.436，年迄今加元兌美元下跌約7.8%。歐元兌美元下跌0.2%，至1.0403。英鎊兌美元下跌0.2%，至1.255。



紐約期金跌0.42%，報每盎司2620.64美元。金價近日從低位輕微反彈，但由於新年假期臨近，市場交投較為淡靜。紐約期油升0.80%，報每桶71.17美元；布蘭特期油升0.44%，報每桶74.12美元。(jf)