31/12/2024 08:17

【外圍經濟】美國股市1月9日將休市一天，前總統卡特國葬

《經濟通通訊社31日專訊》美國股市將於1月9日休市，當天是前總統卡特的國葬和全國哀悼日。紐約證券交易所、那斯達克美國股票交易市場、芝加哥期權交易所將關閉。



根據美國證券業與金融市場協會(SIFMA)建議，美國債市將於紐約時間1月9日下午2點收盤。芝加哥商業交易所(CME)表示，股票衍生品市場1月8日將如往常一樣在紐約下午6點開始交易，次日上午9點30收盤。股票期貨交易將於1月9日下午6點開始。



美國總統去世後金融機構暫停交易是美國長期以來的一個傳統。卡特於12月29日逝世，享年100歲，是美國歷史上最長壽總統。上一次舉國哀悼日是2018年12月5日，當天為老布殊舉行了國葬。



這個傳統始自於1865年4月林肯遇刺。迄今為止，美國金融市場已經為21位已故總統採取休市行動。卡特是第39任總統。(jf)



