31/12/2024 10:17

【數據解讀】趙慶河：PMI三大指數均處擴張區間，中國經濟向好

《經濟通通訊社31日專訊》國家統計局公布，12月製造業採購經理(PMI)指數為50.1%，比11月下降0.2個百分點，遜預期，但連續三個月保持在枯榮線以上；非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數均為52.2%，分別比11月上升2.2和1.4個百分點。



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河在解讀數據時表示，三大指數均位於擴張區間，企業生產經營活動加快，中國經濟景氣水平延續回升向好態勢。



在製造業PMI指數中，生產指數為52.1%，比11月下降0.3個百分點，新訂單指數為51.0%，比11月上升0.2個百分點，兩個指數均繼續高於臨界點，說明製造業企業生產和市場需求保持擴張。從行業看，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、通用設備、電氣機械器材等行業生產指數和新訂單指數均高於54%，相關行業產需增長較快；黑色金屬冶煉及壓延加工、金屬製品等行業兩個指數均低於臨界點，產需釋放相對不足。為滿足生產需求，企業加大採購力度，採購量指數為51.5%，比上月上升0.5個百分點，連續兩個月擴張。



從企業規模看，大中型企業PMI高於臨界點。大型企業PMI為50.5%，比11月下降0.4個百分點，今年以來持續位於臨界點以上，對製造業支撐作用明顯；中型企業PMI為50.7%，比11月上升0.7個百分點，8個月以來首次升至擴張區間；小型企業PMI為48.5%，比11月下降0.6個百分點，景氣度有所回落。



*服務業商務活動指數達4月以來高點*



非製造業PMI中，服務業商務活動指數為52%，比11月上升1.9個百分點，為4月份以來高點，服務業擴張步伐加快。從行業情況看，在調查的21個行業中有17個商務活動指數高於上月，行業景氣度普遍回升。其中，航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數均升至60%以上高位景氣區間，業務總量保持較快增長；居民服務等行業商務活動指數較上月回落。從市場預期看，業務活動預期指數為57.6%，比11月上升0.3個百分點，服務業企業對市場恢復發展預期穩中有升。



此外，受春節假期臨近等因素影響，部分企業搶抓施工進度，建築業商務活動指數為53.2%，比11月上升3.5個百分點。從市場需求看，新訂單指數為51.4%，今年以來首次升至擴張區間，建築業企業新簽訂合同量有所增加。從市場預期看，業務活動預期指數為57.1%，比11月上升1.5個百分點，連續三個月回升，表明建築業企業對近期行業發展信心有所增強。(lc)