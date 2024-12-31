31/12/2024 09:09

《港元利率》港匯升破7.76見三年半最強，隔夜拆息創紀錄新高

《經濟通通訊社31日專訊》據《彭博》報價系統，季節性資金荒為港元帶來額外推動力，港元匯價昨(30日)晚最高曾見7.7592兌1美元，為2021年6月以來最高水平，年底資金需求激增，已將昨天港元隔夜拆息推升至6.5厘，為2006年有數據紀錄以來新高。



臨近年底港元需求往往增強，銀行需要補充流動性以滿足監管要求。另外，在港上市的中資企業提高分紅，以及內地投資者對香港股市的興趣增加，也推動了對港元的需求。



瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師Ken Cheung此前表示，拆息抽升「可能是年底港元流動性吃緊加上港元總結餘較低所致」，並稱港元相對美元的利差以及派息引發的需求，預計將推動港元升破7.76。(cl)

