31/12/2024 17:49

會財局歡迎程序覆檢委員會最新周年報告及新任命

《經濟通通訊社31日專訊》會計及財務匯報局(會財局)歡迎程序覆檢委員會今天發表的2023-24年度報告，以及委員會之新任命。



在2023-24年度的覆檢周期內，覆檢會覆檢了會財局對以下事宜的處理手法：(a)涉及6家執業單位和公眾利益實體核數師及7項審計項目的查察；(b)13宗投訴、查訊及/或調查個案；(c)4宗發出執業證書或註冊的申請；以及(d)監督香港會計師公會履行指定職能方面的工作。覆檢會於報告中總結，會財局已依循內部程序和運作指引處理個案。



會財局亦歡迎政府續任現任覆檢會成員，並委任Kenneth Graeme Morrison以及葉俊遠為覆檢會的新成員。(cl)