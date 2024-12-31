31/12/2024 19:04

《再戰明天》中國公布財新製造業PMI，本港公布零售銷售

《經濟通通訊社31日專訊》中國公布財新製造業PMI，及本港公布零售銷售，料為周四（2日）市場焦點。



日本及新西蘭周四假期休市。各國重要經濟活動方面，周四本港時間4:30pm，瑞典央行公布常務理事會的貨幣政策討論情況。



*歐元區公布貨幣供應M3，美國公布製造業PMI*



數據方面，周四9:45am（本港時間．下同），中國公布12月財新製造業採購經理人指數，料由51.5升至51.7。4:30pm，香港公布11月零售銷售，年率跌幅料由2.9%擴大至3.4%。5:00pm，歐元區公布11月貨幣供應M3，年率升幅料由3.4%擴大至3.5%。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由191萬降至189萬；首次申請失業救濟金人數料由21.9萬升至22.1萬。10:45pm，美國公布12月製造業採購經理人指數，料由49.7降至48.3。(wa)