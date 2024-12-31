31/12/2024 11:23
《港元利率》年結日拆息偏軟，隔夜息報5.6厘一個月結束九連升
《經濟通通訊社31日專訊》港元拆息於年結日走軟。其中，隔夜息由上日的6.50357厘紀錄高位回落85基點，至5.64631厘，而與樓按相關的一個月拆息連升九天後，今日亦跌至4.57941厘，續創10月8日後新高。
*一周拆息大跌100基點險守5厘*
一周錢回落100基點報5.09488厘，險守5厘水平。反映銀行資金成本的三個月拆息維持4.37083厘，續見12月12日以來最高，六個月及十二個月拆息齊降至4.2厘。
港元匯價繼昨晚升穿7.76兌1美元後，今早從高位回落，早段在7.7619-7.7669之間上落，最新報7.7639，仍較前收市價升0.03%。
港股今日除夕只有半日市，恒指今早低開38點後，隨即掉頭回升，一度漲139點，報20180，最新升61點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
*一周拆息大跌100基點險守5厘*
一周錢回落100基點報5.09488厘，險守5厘水平。反映銀行資金成本的三個月拆息維持4.37083厘，續見12月12日以來最高，六個月及十二個月拆息齊降至4.2厘。
港元匯價繼昨晚升穿7.76兌1美元後，今早從高位回落，早段在7.7619-7.7669之間上落，最新報7.7639，仍較前收市價升0.03%。
港股今日除夕只有半日市，恒指今早低開38點後，隨即掉頭回升，一度漲139點，報20180，最新升61點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|5.64631
|-85.726
|一周
|5.09488
|-100.524
|兩周
|4.88119
|-32.893
|一個月
|4.57941
|-1.345
|兩個月
|4.4
|-
|三個月
|4.37083
|-
|六個月
|4.2
|-1.637
|一年
|4.2
|-1.542
資料來源：香港銀行公會