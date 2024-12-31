31/12/2024 09:25
【聚焦人幣】人幣中間價升5點子報7.1884，全年貶1.5%
《經濟通通訊社31日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1884，較上個交易日升5點子，三連升，創12月25日以來近一周新高，與市場預測偏離近950點，上個交易日報7.1889。全年計，中間價貶值1.47%，貶幅較去年的1.67%收窄0.2個百分點。
上日美元維持在兩年高位附近交投，市場繼續消化美聯儲明年降息次數減少的可能性，另外國內匯市市場供需仍失衡，監管層保持對中間價的強力過濾，助力市場平穩跨年。
上日美元維持在兩年高位附近交投，市場繼續消化美聯儲明年降息次數減少的可能性，另外國內匯市市場供需仍失衡，監管層保持對中間價的強力過濾，助力市場平穩跨年。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1884
|-5.00
|1歐元/人民幣
|7.5257
|-150.00
|100日圓/人民幣
|4.6233
|+280.00
|1港元/人民幣
|0.9260
|+2.00
|1英鎊/人民幣
|9.0765
|-203.00
|1澳元/人民幣
|4.5070
|-34.00
|1紐元/人民幣
|4.0955
|+14.00
|1新加坡/人民幣
|5.3214
|-20.00
|1瑞郎/人民幣
|7.9977
|-147.00
|1加元/人民幣
|5.0498
|+231.00
|1人民幣/林吉特
|0.6173
|-6.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|15.1387
|+7538.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.6014
|+125.00
|1人民幣/韓元
|202.5200
|-6.00