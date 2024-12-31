北向滬股通、深股通：1月1日關閉，1月2日復常。南向港股通：1月1日關閉，1月2日復常。
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北向滬股通、深股通：1月1日關閉，1月2日復常。南向港股通：1月1日關閉，1月2日復常。
恒生指數
20,156.97
+115.55
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期指
低水4
20,153
+136
(+0.68%)
國企指數
7,325.36
+44.88
(+0.62%)
科技指數
4,498.62
-1.98
(-0.04%)
大市成交
395.86億
股票
353.59億
(89.323%)
窩輪
17.29億
(4.367%)
牛熊證
24.98億
(6.311%)
即時更新：31/12/2024 10:42
可賣空股票總成交
1,155.23億
主板賣空
165.79億
(14.351%)
更新：30/12/2024 16:59
上証指數
成交：2,397.92億
3,400.33
-7.00
(-0.205%)
滬深300
3,990.86
-8.20
(-0.205%)
深証成指
10,585.34
-85.82
(-0.804%)
MSCI中國A50
2,161.24
+0.33
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比特幣
資料由Binance提供
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人民幣/港元
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澳元/港元
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歐元/港元
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