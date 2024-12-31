31/12/2024 09:25

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1884 -5.00 1歐元/人民幣 7.5257 -150.00 100日圓/人民幣 4.6233 +280.00 1港元/人民幣 0.9260 +2.00 1英鎊/人民幣 9.0765 -203.00 1澳元/人民幣 4.5070 -34.00 1紐元/人民幣 4.0955 +14.00 1新加坡/人民幣 5.3214 -20.00 1瑞郎/人民幣 7.9977 -147.00 1加元/人民幣 5.0498 +231.00 1人民幣/林吉特 0.6173 -6.60 1人民幣/俄羅斯盧布 15.1387 +7538.00 1人民幣/南非蘭特 2.6014 +125.00 1人民幣/韓元 202.5200 -6.00

《經濟通通訊社31日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1884，較上個交易日升5點子，三連升，創12月25日以來近一周新高，與市場預測偏離近950點，上個交易日報7.1889。全年計，中間價貶值1.47%，貶幅較去年的1.67%收窄0.2個百分點。上日美元維持在兩年高位附近交投，市場繼續消化美聯儲明年降息次數減少的可能性，另外國內匯市市場供需仍失衡，監管層保持對中間價的強力過濾，助力市場平穩跨年。