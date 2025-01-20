31/12/2024 09:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升42點子，報7.2950

《經濟通通訊社31日專訊》2024年最後一個交易日，人民幣兌一美元中間價今報7.1884，較上個交易日升5點子，三連升，創12月25日以來近一周新高，與市場預測偏離擴至近950點。全年計，中間價貶值1.47%，為連續第三年走貶，但貶幅較去年的1.67%收窄0.2個百分點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開42點子，報7.2950，上個交易日即期匯率收盤報7.2992。



由於美元保持強勢，而國內外匯市場供需仍失衡，監管層也繼續保持對中間價的強力過濾，助力市場平穩跨年。



美元仍然在兩年高點附近運行，市場繼續消化美聯儲2025年降息次數將減少的可能性。市場人士還預計，美國當選總統特朗普的政府明年的政策將促進經濟增長，並增加物價壓力。



美指今年累計漲幅超6%，12月20日曾觸及108.54的兩年最高。2023年全年則跌超2%。



根據FedWatch Tool，美聯儲明年1月大概率會跳過降息，最快降息要到6月份才會實現，年底的降息空間還不到45個基點。(sl)



