31/12/2024 16:48

【聚焦人幣】人幣即期收報7.2988，全年貶2.8%連跌三年

《經濟通通訊社31日專訊》2024年最後一個交易日，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2988，較上個交易日4時30分收盤價小升4點子。全月計，12月人民幣即期匯率貶值0.9%，連續三個月貶值；全年計則貶2.83%，連續第三年貶值，且貶幅較2023年的1.98%擴大0.85個百分點。而人民幣中間價，在當局的全力維穩下，全年貶值1.47%，雖為連續第三年走貶，但貶幅較去年的1.67%收窄0.2個百分點，與即期匯率全年貶幅擴大不同。



離岸人民幣兌美元(CNH)目前大跌逾200點子至7.3364，創2023年11月1日以來新低。



市場人士稱，2024年最後一個交易日美元仍在兩年高位徘徊，各方對特朗普可能很快加關稅的預期未減，人民幣反彈動力明顯不足；但從中間價看，監管似乎也無意放開對7.3關口的防守，預計在特朗普出招前人民幣繼續持穩。



興業研究最新月度展望認為，春節前人民幣有望保持穩定、平穩過年。倘若1月20日特朗普正式就任當即宣布對華加徵10%關稅，壓力可能在春節後釋放；反之若未提及，人民幣可能階段性利空出盡，隨美元指數回落而反彈。(sl)

