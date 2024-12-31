31/12/2024 15:30

【２０２４大事紀】動魄驚心

《動魄驚心》後疫情時代第二年，人類的瘋狂愈顯登峰造極。美股在「特朗普交易」加持下連環破頂，港股亦乍現「大時代」重臨兼成交創紀錄。日圓、黃金、比特幣、幣圈股、AI股大玩過山車，而港府財赤、世紀高溫、歲末空難，更是動魄驚心。



*「特朗普交易」勢如破竹，AI股過山車*



美股三大指數年內屢創歷史新高，憧憬特朗普再度入主白宮的減稅、放鬆監管等利好，納指高見20204點，年內漲逾31%，蘋果、特斯拉、亞馬遜、英偉達(Nvidia)等多隻科技股迭創新高；標普500指數亦成功站上6000點，繼去年錄得超過20%漲幅，今年再漲超過25%。根據往績，當回報率連續兩年達到20%或以上，標普有75%的情況在第三年上升。不過，思睿集團合夥人兼首席經濟學家洪灝預言，2025年上半年美股或將有「一個非常大級別的調整」。



受人工智能(AI)熱潮推動，英偉達股價繼去年升239%後，今年再漲178%，市值突破3.3萬億美元，一度超過蘋果登頂全球第一。另一晶片製造商博通(Broadcom)，進入12月股價上演兩日火箭式上衝38%，市值一舉突破1萬億美元，全年漲111%，被視作「2025首選晶片股」。相比之下，AI服務器製造商美超微(Supermicro)完美演繹從天堂到地獄，開年不到三個月股價飆升逾3倍，惟年末因財務造假風暴遭剔出納指100，股價較高位跳水85%。



*美息三連減無損美元，強日圓曇花一現*



今年匯市一大怪現象是，啟動減息周期的美元不跌反升，預期受惠日銀加息的日圓卻曇花一現。2023年在投資者降息押注推動下錄得2020年以來首次年度收跌的美元指數，2024開年即錄2023年3月以來最大單日升幅(0.7%)；4月單月上漲4.6%，高見106.5，接近2023年11月初以來最高水平；9月隨聯儲四年半來首次減息一度回吐至100大關邊緣，惟之後絕地反彈，升至108.5的兩年高位。



更戲劇性的是日圓，儘管日本央行3月歷史性宣布結束負利率政策，但市場看穿其對加息投鼠忌器，創2007年以來最高紀錄的空頭頭寸令日圓兌美元於4月29日失守160大關，引發日本央行單日動用逾5.9萬億日圓干預。



其後，美日息差續推動日圓兌美元於7月3日刷新161.95的38年來新低，日本央行於當月31日強勢宣布加息15基點至0.25%，開啟日圓暴力升值序幕，兌美元匯率於7月初至9月中旬飆升13.8%，高見139.58，並觸發日圓套利交易平倉潮。



但「猜得中開頭，猜不到結局」，隨著十年期美債殖利率逆減息而轉上行，加上政局不穩、12月加息落空，日圓再度走弱。



*港股結束4年跌市升18%，多隻新股驚艷*



2024年港股先跌後揚，年初成交低落，於1月22日創下14794點低位，上半年20000大關前已止步，直到9月24日中央以「組合拳」傾力救市，加上美國減息周期啟動，港股突爆發式上升，連破19000、20000及23000點關，於10月7日創下23241點逾兩年半高位，成交金額更在10月8日首破6000億元，創下6204億元歷史紀錄。



不過，由情緒驅動的港股「大時代」終屬一廂情願，恒指經11月中旬再調整至近19000點後，12月31日收爐於20059點，全年累升17.7%；全年高低波幅逾8400點，但總算結束4年跌市。



新股IPO市場經過3年低迷，今年亦回暖，頭11個月就有61隻新股上市，集資790億元，較上年同期413億元增加近倍，主要受惠於美的集團(00300)、順豐控股(06936)、華潤飲料(02460)等重磅中資企業上市，亦令香港在第三季全球IPO排名重返第四位。



個別新股上市後累積升幅以倍計，其中軟件股廣聯科技(02531)截至12月31日收29.45元，較招股價4.7元勁升5.27倍；6月尾上市的老鋪黃金(06181)收241.2元，較招股價40.5元亦累積大漲4.96倍。此外，問鼎今年新股「凍資王」的國貨彩妝毛戈平(01318)收58.25元，亦較招股價29.8元升95%。



*本港財赤再錄千億，開源節流說易行難*



本港首三季GDP按年增長2.6%，但第三季增速受出口拖累，意外放緩至1.8%。政府12月初下調2024全年實質GDP增長預測，由8月時2.5%至3.5%降至2.5%。機構及銀行亦紛紛下調明年經濟增長預測，最低見2%。



財政司司長陳茂波最新亦將年度財政赤字預估，由2月時的「481億元」上調至「1000億元上下」，主因賣地和補地價收入大幅下滑，為連續3個財年錄得千億赤字。若計入財年首7月已淨舉債787億元，全年實際財赤隨時直奔兩千億關。



礙於千億財赤，行政長官李家超表示會開源節流，削減開支。惟資料顯示，政府開支一直佔GDP比例達一成以上，若減少開支，對GDP影響不言而喻。



*金價創歷史新高後回吐，高盛看明年見3千*



金價今年表現突出，從年初每盎司約2000美元一路攀升，至10月底曾升穿每盎司2700美元，創2790美元歷史新高，全年上漲27%，創下數十年來最佳表現，主要受央行強勁購買、地緣政治風險、投資者需求等推動，抵銷了來自中國等消費需求放緩。



然而，歷史上跟美元呈負相關的金價，11月起輕微回吐，不過展望2025年，地緣政治衝突、美國債務水平過高、歐洲政治動盪進一步加劇、貿易戰持續升級威脅的擔憂等因素，中長期將繼續支撐黃金投資。預測顯示，金價可能平均在每盎司2600美元，但個別大行如高盛早前預期，明年底金價將升至3000美元，認為主要下行風險是聯儲局減息次數減少，而不是美元走強。



*比特幣直逼11萬美元關，MSTR飆升4倍*



比黃金更亮眼的是比特幣，憧憬特朗普上台將大力推動區塊鏈技術創新，並為加密貨幣公司減稅，比特幣在其勝出大選後短短一個月內，從6.8萬美元一路向上，最終受加密貨幣大好友Paul Atkins獲提名為美國證券交易委員會(SEC)主席消息加持，於12月4日正式突破10萬美元創歷史新高，並直逼11萬美元大關，惟獲利了結潮令其最新失守10萬大關。



若論本輪升勢的最大贏家，非比特幣巨鯨Micro Strategy(MSTR)莫屬，該公司自2020年8月成為首家將比特幣作為其主要儲備資產的上市公司，榮膺全球最大的比特幣持有者之一，全年股價飆升380%。而另一家打算效仿其策略大舉投資比特幣的電池儲能公司KULR，股價於12月單月漲逾2.4倍。



此外，1月獲SEC開綠燈的比特幣現貨ETF，其管理的總資產(AUM)一度超越黃金ETF，其中最大規模的貝萊德旗下IBIT年初至今漲幅亦翻倍。



*地震、高溫、颱風、暴雨、空難……不絕*



今年動魄驚心的不單是金融市場，2024開年第一天，日本石川縣能登半島即發生最強7.6級地震，逾460人喪生。緊接4月3日，台灣花蓮外海發生7.3級地震，為1999年「9．21大地震」以來最大震級。



這一年，全球氣溫刷新2023年的「史上最熱」紀錄，菲律賓、緬甸、越南等東南亞國家早在4月就陷入極端酷熱，或是拖累印度總理莫迪所在的印度人民黨喪失多數議席優勢的原因之一。之後歐洲迎來1880年以來最熱的6月，巴黎奧運東道主法國現45.9度高溫，原本打算以地板冷卻系統降溫的奧運選手村，最終不敵輿論壓力宣布安裝2500部冷氣，並提供移動冷氣機租賃服務。



美國多地亦出現致命「熱穹頂」，並引發加州山火肆虐面積相當於一個新加坡。而西班牙10月的世紀暴雨，奪命逾210人。香港11月則上演史上首次「四颱共舞」。



此外，繼1月2日東京羽田機場跑道發生兩架飛機相撞釀5死之後，12月接連發生阿塞拜疆航空客機疑因「外部物理和技術干擾」而墜機，導致38人死亡，以及濟州航空客機著陸時起火爆炸致179人罹難，為韓國史上最嚴重本土空難。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：俞瑾、李崇偉