31/12/2024 15:30

【２０２４大事紀】花明柳暗

《花明柳暗》國慶節前夕，中央祭出傾力救市組合拳，刺激黃金周「不停市」的港股此後8個交易日飆升4000點，惟10月8日隨發改委記者會反高潮暴瀉近2200點。樓市2月底迎來全面「撤辣」，惟4月小陽春後繼續量價陰跌。同樣花明又柳暗的，還有零售市道、人幣匯率、新能源車。



*恒指過山車，終結四年跌市，IPO市場回暖*



2024年港股先跌後揚，年初成交低落，於1月22日創下14794點低位，上半年20000大關前已止步，直到9月24日中央以「組合拳」傾力救市，加上美國減息周期啟動，港股突爆發式上升，短短8個交易日連破19000、20000及23000點關，於10月7日創下23241點的逾兩年半高位。



不過，隨著A股10月8日於黃金周後復市飆升，港股隨「遜預期」的發改委記者會暴瀉2172點或9.4%，刷新單日跌幅紀錄，成交金額亦首破6000億元，創下6204億元歷史紀錄。到12月中一度再失2萬點關口。全年計，港股高低波幅逾8400點，惟總算結束4年跌市，多隻內銀股、能源股賺得盆滿鉢滿。截至12月31日，恒指升17.7%，國指升26.4%，科指升18.7%。



由情緒驅動的港股「大時代」終屬一廂情願，不過低迷三年的新股IPO市場於第三季重返全球第四位，累計首11個月就有61隻新股上市，集資790億元，主要受惠於美的集團(00300)、順豐控股(06936)、華潤飲料(02460)等重磅中資企業上市。



*政府全面撤辣「小陽春」乍現，樓價未止跌*



2月底財政預算案宣布全面撤銷實施超過13年、俗稱「辣招」的樓市需求管理措施，理由之一為「現時供求比較平衡」。撤辣效果立竿見影，首個新盤、恒基位於長沙灣的「Belgravia Place」首輪138伙單位即日4小時沽清，而3月住宅樓宇買賣合約宗數按月大增逾六成，4月續按月翻倍，當月成交8551宗創2012年10月以來新高。



差估署的私人住宅售價指數，亦在3月、4月持續回升，惟「小陽春」來得快去得也快，金管局10月16日宣布放寬所有物業最高按揭成數至七成、供款與入息比率至五成，相當於回復至2009年辣招前，不過首11月私人住宅售價指數仍累跌近6.6%。



儘管本港銀行最優惠利率年內已累減3次，共減息0.625厘，但樓市難言見底，推動發展商加緊去貨，多個樓盤開價標榜以成本價發售，加上寫字樓空置率高企和減值影響，逾十隻地產股發盈警，「四大家族」之一的新世界(00017)，8月底預告全年淨蝕200億，行政總裁接連易帥。此外，屋宇署開工批文亦大減，老牌大型建築商馮祥記集團3月宣布清盤，另有多個地盤項目被曝拖欠工人薪金。



*港人北上潮 VS 盛事浪接浪，零售掙扎求存*



港人北上消費蔚然成風，繼復活節5日假期227萬人次出境後，冬至聖誕9日長假更錄372萬人次出境。首10月計，零售銷售貨值約3122.9億元，按年跌7%。即使估算11、12月均達363億元零售銷售貨值，即以過去三年12月最高數值估算，總計全年仍未曾回復至2018、19年4000億元水平。



年內政府積極推出不同「概念」去刺激旅客消費，繼去年9月開展「香港夜繽紛」推動夜市，今年初升級為「18區日夜都繽紛」，活動包括各式各樣市集、無人機表演等。政府亦於年初成立跨部門「盛事統籌協調組」，力谷盛事經濟。施政報告更進一步提出「熊貓旅遊」概念，全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》亦於12月登場。



另為進一步吸納內地旅客，分別於3月及5月對內地多個城市開放「個人遊」，其次於12月恢復及擴展深圳「一簽多行」安排，帶動每日訪港旅客數較11月平均增加7%至8%，周末更按年增三成，惟內地遊客消費模式轉變，加上本地股市、樓市不景氣影響消費意欲，機構對明年零售表現不甚樂觀，料僅有低單位數增幅。



*暴力救市A股上演大奇跡日，全年累升12.7%*



2024年是中國經濟深度調整的一年，房地產市場劇烈萎縮影響全國消費、就業、股市等方方面面。整個上半年，中央在政策調控方面顯得尤為謹慎，幾乎沒有出台實質經濟刺激政策，但就把證監系統出身、有「券商屠夫」之稱的吳清調回中證監看管股市，涉及資本市場監管的規定隨之密集出台，包括新版「國九條」。



下半年的9月24日，內地三大金融監管巨頭「一行一局一會」一把手罕有齊聚新聞發布會，宣布一系列針對房地產市場與資本市場的綜合政策，包括降準降息，降存量房貸利率，以及股票回購增持專項再貸款、破天荒設立5000億元證券基金保險互換便利等，迅速促使A股市場短線反彈，於10月8日黃金周復市後首個交易日，創業板收漲17.25%，錄史上最大單日漲幅，滬指收升4.59%，高見3764點，兩市成交額創下34519億元紀錄。



不過，大奇跡日之後次日，滬指再暴瀉6.62%，此後拾級而下失守3200點。11月人大常委會通過近年來力度最大化債舉措，新增地方政府債務限額6萬億元，分三年置換存量隱性債務。12月，中央政府對明年宏觀政策的定調轉為「更加積極有為」，對貨幣政策的定調更從持續了14年的「審慎」轉為「適度寬鬆」，再度點燃市場對未來走向的樂觀預期。全年計，滬指累升12.7%。



*晶片、關稅戰如影隨形，人幣預期晴轉陰*



美國拜登政府針對中國半導體行業的出口限制一波又一波，12月2日出台了三年來第三波限制措施，將136家中國公司納入管控清單，不過多家被列入清單的公司都表示沒有太多影響，因為大部分零件都有國產替代。此外，拜登政府亦宣布對中國傳統晶片展開301條款貿易調查，以保護美國本土製造商，及提高關鍵供應鏈的彈性。



特朗普競選時就曾提出要對中國加徵60%至100%關稅，並預告將在就任首日對華加徵10%關稅。不少中國企業為避開關稅風險而「搶出口」，帶動首11月出口額超越3.2億美元，全年有望刷新紀錄。其中，首11個月新能源乘用車出口116.8萬輛，按年增24.6%。不過，面對中國車企日益增加的市場份額，歐盟為保護本土車企利益而對中國新能源車企展開反補貼調查，並自10月底開始對中國加徵反補貼關稅，為期5年，加徵稅率17%-35.3%。目前中歐雙方仍就加稅替代方案努力談判中。



人民幣匯率亦於7月一度步入升值通道，離岸價於9月26日收復7算關口，高見6.9713。惟隨著特朗普再度贏得總統大選，以及聯儲調整2025年減息預期，人民幣匯率再次掉頭向下，兌美元中間價全年跌1.47%，今報7.1884，多間華爾街大行預期中美關稅戰2.0或拖累人幣明年底低見7.6甚至8。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：俞瑾、李崇偉