31/12/2024 15:30

【２０２４大事紀】往生輪迴

《往生輪迴》「歷史不會重複，但會押韻」，這一年，從俄烏戰爭到中東局勢，從美國大選到多國政局，乃至港府人事新舊更替，多位名人離世，都如往生輪迴，兜兜轉轉。



*24小時止戰俄烏成泡影，中東亂上加亂*



2022年開打的俄烏戰爭至今陷於膠著，近月局勢隨著北韓加入與烏軍戰鬥進一步升級，不過，許多政論觀察家認為，2025年俄烏可能停火，因為特朗普當選，各種預估的停火方案已經出爐。然而，無論是普京還是澤連斯基，雙方都不希望「無功而返」，而早前誇口「24小時結束戰爭」的特朗普亦公開承認，此比他最初想象的要困難得多。



特朗普過渡團隊據報已提出一項調停方案，即基輔承諾至少20年內不加入北約，俄烏劃定800英里的非軍事區，作為交換，美國將繼續向烏克蘭提供大量武器，以阻止俄羅斯未來的攻擊。不過，此已遭俄羅斯外長拉夫羅夫拒絕，並斥責是「將對抗俄羅斯的責任轉移給歐洲」。



另邊廂的中東局勢更令人擔憂，自2023年10月7日以色列遭巴勒斯坦武裝組織哈馬斯恐襲，以軍全面揮師加沙，令巴勒斯坦難民人數直逼150萬人。開戰近一年之際，以色列於9月30日突襲黎巴嫩，矛頭直指伊朗的代理人組織、哈馬斯盟友的真主黨。



此後，獨裁統治敘利亞長達50年的阿薩德家族12月突然垮台，成為壓垮真主黨的其中一根稻草，亦令中東乍現權力真空，俄羅斯、伊朗、土耳其、美國、以色列等正力求新的勢力平衡。



*超級選舉年特朗普回歸，歐洲集體右傾*



2024年亦是「超級選舉年」，全球有76國都在今年進行了領導人或國會選舉，影響了全球近一半人口。在經濟壓力及生活成本高企下，不少選舉結果都有右傾趨勢。



其中11月的美國大選，共和黨特朗普以壓倒性優勢全取七大搖擺州，擊敗民主黨賀錦麗，重返白宮。特朗普強調重商主義、交易式外交，巳放話要向美國排名前三的貿易「逆差」夥伴墨西哥、加拿大及中國加徵更重關稅，緊接而來各國的貿易報復，恐引發通貨膨脹。美國與盟友的關係也將倍受考驗，因俄烏之戰已調高國防預算的北約各國，將在特朗普揚言退出北約的威脅下，編列更多的軍事預算。特朗普又點名台灣要交保護費，日本及韓國也勢必分擔更多美國駐軍費用。



6月歐洲議會選舉，中間偏右的歐洲人民黨續贏最多席次，右翼民粹主義政黨在法、德、意等國的支持率亦明顯上升。其中極右法國「國民聯盟」得票率達執政的復興黨的逾兩倍，總統馬克龍宣布解散國民議會，並於6月30日提前舉行議會選舉。惟7月選舉結果出乎民調預測，「國民聯盟」意外受挫僅獲143席。



同樣豪賭提前大選的英國首相辛偉誠似未如馬克龍好運，他當時相信英國經濟正在好轉，而且通脹及淨移民數字都在下降，結果事與願違，保守黨最終大敗給工黨，結束14年施政，工黨黨魁施紀賢成為新任首相。跟辛偉誠同病相憐的還有德國總理朔爾茨，其在12月的國會聯邦議院未能通過信任動議，原定於明年9月28日舉行的大選將提前至明年2月23日舉行。



另年初的台灣選舉，民進黨賴清德當選，惟失去立法院控制權。印度大選被稱為世界上規模最大的民主選舉，結果莫迪勝選進入第三個任期，惟其領導的印度人民黨十年來首次未能在議會獲得絕對多數議席。



*尹錫悅遭法院批捕，石破茂淪「跛脚」*



過去一年，韓國政局動盪，總統尹錫悅深受妻子金建希面臨受賄、干政等指控困擾，執政國民力量黨亦在今年的國會大選敗選，令其淪為「跛腳鴨」總統。11月底，反對派否決執政黨的財政預算案，成為壓倒尹錫悅的最後一根稻草，空前的政治壓力迫使他於12月3日晚頒布戒嚴令，惟戲劇性地因國會宣布無效，而在6小時後被撤回。



反對派隨即向其發動彈劾，經過近兩周擾攘，彈劾案終在12月14日獲得通過。尹錫悅隨即被停職，儘管三度拒絕法庭傳喚調查，南韓法院終於除夕日以涉嫌內亂為由，批准對尹錫悅的逮捕令，為南韓憲政史上首次針對現任總統發布逮捕令。而暫代總統之職的首相韓悳洙，亦遭南韓國會通過彈劾議案。分析認為，若韓國國內矛盾進一步擴大，街頭政治發生暴力或極端事件，或再度實施戒嚴。



日本首相岸田文雄今年則仍受日圓走弱、高通脹、黑金醜聞等影響，支持度不斷下滑，並於1月帶頭解散自己長年擔任會長的「岸田派」，接著8月宣布放棄角逐連任自民黨總裁，10月辭任首相，由自民黨新任總裁石破茂接任。



上任僅8天的石破茂隨後宣布解散眾議院，惟其所在的自民黨所獲議席錄近15年新低，連同盟黨公明黨席次未能過半，形成「朝小野大」局面。意外保住首相之位的石破茂暗示，不排除明年再解散眾議院，實施眾參兩院同日選舉的可能。



*楊潤雄、林世雄落馬，海關關長換新人*



本港也突現高官地震，兩名局長同日被換走。12月5日，國務院決定免去楊潤雄的文化體育及旅遊局局長及林世雄的運輸及物流局局長職務，分別任命羅淑佩及陳美寶接任。是次換閣為行政長官李家超上任約2年5個月以來首次。同日李家超就事件會見傳媒時指，局長換人是經過一段時間觀察，以及判斷未來時間希望做的工作而作出的決定。對於換將的原因李家超則未有回應，惟指出兩位新任局長可以發揮領導才能，有好的解說能力及主動性，符合施政理念。



事實上，楊潤雄上任文體旅局局長兩年多表現備受爭議，包括美斯訪港卻未有落場作賽，令市民不滿；任內各體育總會捲入管治風波；力推的「夜繽紛」未見成效；李家超更在施政報告中點名要其盡快交《文藝創意產業藍圖》，楊潤雄當時回應指不覺得被「好多次公開催促」，反問記者「還有甚麼情況下催促我？」



楊潤雄被免去職務後隨即在社交平台發文指「謝謝大家關心！天空海闊，踏上人生另一階段 。」他下午透過新聞處發表離任聲明，表示兩年半內盡心盡力，相信接任局長的羅淑佩與她的團隊會繼續堅守崗位，為香港未來更好的發展而努力。值得留意的是，林世雄的離任聲明中有點名多謝李家超支持，惟楊潤雄在其聲明中只感激「文體旅局同事」與「問責團隊成員」。



除夕之日，新華社再發文，根據行政長官李家超的提名和建議，國務院決定任命海關副關長(管理及策略發展)陳子達為海關關長，接替年屆57歲退休之齡的何珮珊。



*政商界多位名人離世，藝壇巨星隕落*



這一年，政壇人事起起落落，亦有多位名人與世長辭。有官場「拆彈專家」、人稱「孫公」的教育局前局長孫明揚，以及地產賭業大亨、嘉華國際及銀河娛樂創辦人呂志和年底相繼離世。12月29日，任內促成美國與中華人民共和國建立正式外交關係的第39任美國總統卡特，以百歲高齡作古。



藝壇亦有多位巨星隕落，最唏噓當屬86歲的知名作家瓊瑤，留下「不要哭，不要傷心，不要為我難過」遺言「翩然」去了。分別演繹《情書》和《佐羅》經典的日本女星中山美穗、法國電影傳奇人物阿倫狄龍，人氣漫畫《龍珠》作者鳥山明，「武俠影后」鄭佩佩，樂壇巨匠劉家昌……同作別人間。



儘管《四個婚禮和一個葬禮》的挽詩吟唱著－－「熄滅繁星，收起月亮，掩蓋驕陽，抽乾海水，拔除森林，從此世上再無美好」……惟願2025仍有美好在前。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：俞瑾、李崇偉