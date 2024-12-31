31/12/2024 18:02

【聚焦人幣】CFETS指數貨幣籃子美元等權重下調，納入澳門元

《經濟通通訊社31日專訊》中國外匯交易中心（CFETS）（下稱交易中心）今日公告，為進一步增強CFETS人民幣匯率指數貨幣籃子代表性，交易中心調整CFETS人民幣匯率指數貨幣籃子的權重。新版指數自2025年1月1日起生效。



主要幣種權重都被下調。此次調整後，CFETS貨幣籃子中美元權重由0.19460下調至0.18903，歐元權重從0.18079下調至0.17902，日圓權重從0.08963下調至0.08584。



公告表示，CFETS人民幣匯率指數的貨幣籃子權重是採用考慮轉口貿易因素的貿易權重法計算而得，現版指數採用的是2022年度貿易數據。為進一步增強指數代表性，新版指數採用2023年度貿易數據作為權重進行調整。經歷史回溯試算，新版和現版CFETS人民幣匯率指數運行趨勢基本吻合



另外，由於交易中心自2024年1月2日起新增人民幣對澳門元掛牌交易，新版指數的CFETS貨幣籃子納入澳門元，由此CFETS指數籃子貨幣從24個變成25個。



公告並指，國際清算銀行（BIS）自2023年1月以來未調整BIS貨幣籃子及權重，交易中心繼續保持BIS貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子和權重不變。國際貨幣基金組織（IMF）自2022年8月以來未調整SDR貨幣籃子及權重，交易中心繼續保持SDR貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子和權重不變。



自2019年起，外匯交易中心每年都會根據最新的貿易權重小幅調整籃子貨幣的權重；SDR（特別提款權）籃子在2017年和2022年分別進行過一次權重調整，下次調整在2027年；BIS貨幣籃子在2019年進行過一次權重調整，2023年進行了貨幣籃子和權重的調整。(sl)