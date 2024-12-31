31/12/2024 16:40

《本港經濟》11月貸款升0.1%，香港人民幣存款增3.5%

《經濟通通訊社31日專訊》香港金管局公布，認可機構的存款總額在今年11月份上升0.3%，其中港元存款下跌0.9%，外幣存款則上升1.3%，主要反映企業資金流動。由年初截至11月底計，存款總額及港元存款分別上升6.1%及1.9%。



香港人民幣存款在11月份上升3.5%，於11月底為9918億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於11月份為13337億元人民幣，而10月份為12180億元人民幣。



*首十一個月貸款下跌3.1%*



11月份貸款與墊款總額上升0.1%，由年初截至11月底計則下跌3.1%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)及香港境外使用的貸款在11月份均上升0.1%。由於港元存款的跌幅較港元貸款的跌幅大，港元貸存比率由10月底的77.5%，上升至11月底的78.0%。



*11月港元M3按年升2.4%*



11月份港元貨幣供應量M2及M3均下跌0.8%，與去年同期比較則分別上升2.3%及2.4%。11月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.7%，按年則上升1.6%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於11月份均上升0.3%，與去年同期比較，M2及M3均上升7.3%。(cl)