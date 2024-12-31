31/12/2024 17:59

財庫局：推動黃金市場發展工作小組今日召開首次會議

《經濟通通訊社31日專訊》財庫局表示，由該局成立的推動黃金市場發展工作小組今日召開首次會議。工作小組於本月成立，由財庫局局長許正宇擔任主席，多位成員於會上圍繞香港黃金市場的發展願景和具體策略進行討論。政府的目標是充分發揮香港市場作為「超級增值人」的角色，推動構建一個蓬勃的黃金市場生態圈，範疇涵蓋黃金倉儲設施、交易及結算安排、物流配套以及認證標準等。



工作小組成員包括金融業界領袖、監管機構及市場參與者的代表。會議聚焦如何善用香港的獨特優勢如監管體系及地理條件等，各成員從多角度提出建議及方向供政府參考。



許正宇感謝各成員積極發表意見，為政府規劃循序漸進發展黃金市場提供了寶貴參考。他表示，政府將整理這些建議，並與工作小組進一步跟進討論。政府將就黃金交易發展確立可行方向，隨後逐步制訂具體措施，以推動構建一個涵蓋倉儲基建、黃金交易、物流及相關配套的完整市場生態圈。(cl)