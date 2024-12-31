直播中: 開市Good Morning 北水連續7日買呢隻股
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北向滬股通、深股通：1月1日關閉，1月2日復常。南向港股通：1月1日關閉，1月2日復常。
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北向滬股通、深股通：1月1日關閉，1月2日復常。南向港股通：1月1日關閉，1月2日復常。
恒生指數
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期指
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即時更新：31/12/2024 09:10
可賣空股票總成交
1,155.23億
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更新：30/12/2024 16:59
上証指數
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滬深300
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比特幣
資料由Binance提供
92,370.7800
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人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0637
澳元/港元
最佳客戶買入價
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歐元/港元
最佳客戶買入價
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