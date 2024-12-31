31/12/2024 08:44

【外圍經濟】韓國通脹加速，政治動盪局面令韓圜承壓

《經濟通通訊社31日專訊》韓國消費者通脹加速，政治動盪局面令韓圜承壓，給嚴重依賴進口食品和能源的物價穩定帶來威脅。



韓國統計部門周二(31日)公布，12月份CPI按年上漲1.9%，漲幅較11月的1.5%有所加快。經濟師此前預測物價漲幅為1.7%。



彭博社分析指，最新數據使韓國央行面臨複雜的政策平衡問題，在央行10月和11月接連減息之後，這一數據限制明年下調基準利率的空間。此外，由於總統尹錫悅短暫實施戒嚴令引發政治動盪，決策者亦要同時擔心經濟增長受到削弱。



與此同時，周日發生的飛機失事事件令韓國面臨的挑戰更加複雜。代總統崔相穆已宣 布舉國哀悼一周，一直持續到1月4日，這可能令消費者信心受挫。(rc)