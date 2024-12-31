31/12/2024 09:39

【外圍經濟】波音收市跌逾2.31%，客機接連發生安全事故

《經濟通通訊社31日專訊》受韓國空難影響，波音周一（30日）收市跌逾2.31%，報176.55美元。韓國濟州航空客機周日(29日)發生空難，造成179人死亡，肇事客機型號為波音737-800型。



據統計，從2000年至今，波音737系列飛機一共發生26宗造成人員死亡事故，不包括人員受傷事故，平均1年1.1次。其中，事故率最高的是波音737-800型飛機，一共發生9次，死亡人數984人，平均每次在109人以上。



*失事客機機長在事發4分鐘前提到鳥擊，並發出緊急求救信號*



韓國國土交通部周一就空難表示，濟州航空失事客機機長在事發4分鐘前提到「鳥擊」，並發出了「Mayday」緊急求救信號。



航空政策室室長朱鍾浣表示，失事客機機長於事發當天上午8時59分因鳥擊發出緊急求救信號後復飛，不過，在復飛過程中突然與管制員溝通不暢。據推測，客機在跑道的約三分之一處開始機腹著陸，具體位置將通過黑盒記錄查證確認。(rc)