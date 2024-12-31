31/12/2024 09:38

【外圍經濟】歐洲股市下跌，全年漲幅溫和

《經濟通通訊社31日專訊》歐洲股市在2024年倒數第二個交易日下跌，全年漲幅溫和，跟 華爾街的強勢構成對比。



斯托克歐洲600指數周一(30日)收跌0.5%，而美股連續第三個交易日下跌。歐洲市場交投依然淡靜。根據彭博社編制的數據，斯托克600指數成交量約為30日均值的一半。一些泛歐交易所平台和倫敦股票交易所周二(31日)將交易半天。



Optigestion駐巴黎的基金經理Nicolas Domont表示，歐洲上半年情況複雜，德國大選將導致未來不確定性上升，這是市場所不喜歡的。



今年截至9月份，斯托克600指數一度上漲10%，創下歷史新高，之後回吐約一半的漲幅，原因是擔心地區政治不確定性以及美國候任總統特朗普的關稅威脅。相比之下，美國的標普500指數飆升24%，科技股的估值遠高於歷史平均水平。(rc)