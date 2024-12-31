31/12/2024 13:45

【外圍經濟】日本車企11月全球產量按年跌11%，料進一步整合

《經濟通通訊社31日專訊》據日本《工業新聞日刊》報道，8家日本車企的11月全球產量為212.2162萬輛，按年下跌11%，已經連續7個月下跌。分析認為，為了維持在汽車行業的競爭力，日本車企今後很可能會進一步整合。



數據顯示，除鈴木外，其他7家日本車企的全球產量均低於去年同期水平。豐田和三菱連續10個月呈下降趨勢，日產連續6個月下降。本田、馬自達、大發工業連續4個月下降。以地區計算，本田國內銷量下降16%，日產在美國銷量下降31%。



報道分析稱，由於價格競爭激烈和新能源汽車需求日益增長，日本車企在中國市場面臨嚴峻挑戰，再加上美國未來或會提高進口關稅，日本車企未來的投資和產品戰略舉措每一步都很關鍵。(rc)