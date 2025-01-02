02/01/2025 16:52

《外圍焦點》歐元區公布貨幣供應M3，美國公布製造業PMI

《經濟通通訊社2日專訊》美股元旦日休市，三大指數周二(31日)收市報跌，道指跌29.51點或0.07%，報42544.22點；標普500指數跌25.31點或0.43%，報5881.63點；納指跌175.99點或0.90%，報19310.79點。港股方面，恒生指數收市報19623，跌436點或2.2%，成交1648億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日5:00pm，歐元區公布11月貨幣供應M3，年率升幅料由3.4%擴大至3.5%。今晚9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由191萬降至189萬；首次申請失業救濟金人數料由21.9萬升至22.1萬。10:45pm，美國公布12月製造業採購經理人指數，料由49.7降至48.3。(wa)