02/01/2025 08:17

《國金頭條》2024年全年美股三大指數上升，納指升逾28%

《經濟通通訊社2日專訊》2024年最後一個交易日，美股三大指數收市報跌，道指跌29.51點，或0.07%，報42544.22點；標普500指數跌25.31點，或0.43%，報5881.63點；納指跌175.99點，或0.90%，報19310.79點。



2024年全年計算，標普500指數累升23.31%，連續第二年升幅超過20%，指數於2023年亦錄得超過24%升幅；道指全年累升12.88%；納指數則跑贏另外兩大美股指數，全年累升28.64%。



個股方面，英偉達年度表現為科技七巨頭榜首，年度漲幅超過170%。特斯拉年度漲幅67%，馬斯克在即將上任的特朗普政府中有重要影響力。



*美元兌日圓繼續承壓，延續三連跌走勢*



紐約尾盤，美匯指數上漲0.35%，報108.43，整體走勢較為平穩，但依然維持在較高水平。



美元兌日圓繼續承壓，延續三連跌走勢，日內最低見156.015，市場預期日本央行可能在2025年1月上調利率。歐元兌美元於1.04附近，歐洲央行面臨進一步減息壓力，因歐元區經濟狀況疲弱，差距進一步增強美元的吸引力。英國經濟表現好於預期，英鎊兌美元持平於1.2538，投資者普遍預計英倫銀行繼2024年兩次減息後，明年將再減息兩次。



紐約期油升1.11%，報每桶71.78美元；布蘭特期油升1.16%，報每桶74.84美元。市場預期未來數周美國和歐洲氣溫下降，刺激柴油需求，帶動油價上升。此外，上周EIA庫存數據超預期下降，支持油價。



紐約期金升0.78%，報每盎司2638.76美元。在俄烏戰爭、以巴衝突等因素影響下，2024年全年對避險資產的需求不斷增加，從而支持金價。(rc)