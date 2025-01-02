02/01/2025 10:55
《中資異動》金股逆市升山東黃金飆5%，金價創14年最大年升幅
《經濟通通訊社2日專訊》受惠地緣政治因素，加上多國央行持續買入黃金，合計全年金價大升約27%，創2010年以來最大年度升幅。分析預期上述因素將持續帶動金價上行動力，但隨著特朗普上場或拉高通脹從而令聯儲局放慢減息步伐，將為金價上行的一大阻力。
金礦股普遍造好；山東黃金(01787)現價升5.3%，報13.22元，該股成交約1060萬股，涉資1.38億元；紫金(02899)升0.8%，報14.26元；招金礦業(01818)升4.6%，報11.46元；靈寶黃金(03330)升12%，報3.26元；港銀控股(08162)升5.9%，報0.54元。
另外，SPDR金ETF(02840)總計去年全年亦升超過24%，現價升1.2%，報1889.5元。
現時，恒生指數報19702，跌357點或跌1.8%，主板成交逾630億元。國企指數報7133，跌156點或跌2.1%。恒生科技指數報4404，跌63點或跌1.4%。即月期指新報19715，跌372點，高水13點。
上證綜合指數報3318，跌33點或跌1%，成交2707.24億元人民幣。深證成份指數報10313，跌101點或跌1%，成交3628.38億元人民幣。
金礦股普遍造好；山東黃金(01787)現價升5.3%，報13.22元，該股成交約1060萬股，涉資1.38億元；紫金(02899)升0.8%，報14.26元；招金礦業(01818)升4.6%，報11.46元；靈寶黃金(03330)升12%，報3.26元；港銀控股(08162)升5.9%，報0.54元。
另外，SPDR金ETF(02840)總計去年全年亦升超過24%，現價升1.2%，報1889.5元。
現時，恒生指數報19702，跌357點或跌1.8%，主板成交逾630億元。國企指數報7133，跌156點或跌2.1%。恒生科技指數報4404，跌63點或跌1.4%。即月期指新報19715，跌372點，高水13點。
上證綜合指數報3318，跌33點或跌1%，成交2707.24億元人民幣。深證成份指數報10313，跌101點或跌1%，成交3628.38億元人民幣。
(hc)
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|山東黃金(01787)
|13.22元
|升5.25%
|紫金(02899)
|14.26元
|升0.85%
|招金礦業(01818)
|11.46元
|升4.56%
|靈寶黃金(03330)
|3.26元
|升12.03%
|港銀控股(08162)
|0.54元
|升5.88%
|SPDR金(02840)
|1889.50元
|升1.15%