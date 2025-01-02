02/01/2025 10:55

表列同板塊或相關股份表現 股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 山東黃金(01787) 13.22元 升5.25% 紫金(02899) 14.26元 升0.85% 招金礦業(01818) 11.46元 升4.56% 靈寶黃金(03330) 3.26元 升12.03% 港銀控股(08162) 0.54元 升5.88% SPDR金(02840) 1889.50元 升1.15%

《經濟通通訊社2日專訊》受惠地緣政治因素，加上多國央行持續買入黃金，合計全年金價大升約27%，創2010年以來最大年度升幅。分析預期上述因素將持續帶動金價上行動力，但隨著特朗普上場或拉高通脹從而令聯儲局放慢減息步伐，將為金價上行的一大阻力。金礦股普遍造好；山東黃金(01787)現價升5.3%，報13.22元，該股成交約1060萬股，涉資1.38億元；紫金(02899)升0.8%，報14.26元；招金礦業(01818)升4.6%，報11.46元；靈寶黃金(03330)升12%，報3.26元；港銀控股(08162)升5.9%，報0.54元。另外，SPDR金ETF(02840)總計去年全年亦升超過24%，現價升1.2%，報1889.5元。現時，恒生指數報19702，跌357點或跌1.8%，主板成交逾630億元。國企指數報7133，跌156點或跌2.1%。恒生科技指數報4404，跌63點或跌1.4%。即月期指新報19715，跌372點，高水13點。上證綜合指數報3318，跌33點或跌1%，成交2707.24億元人民幣。深證成份指數報10313，跌101點或跌1%，成交3628.38億元人民幣。(hc)