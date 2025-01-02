02/01/2025 14:57

《中資異動》靈寶黃金飆14%，官方稱預計去年經營業績創新高

《經濟通通訊社2日專訊》金礦股近日走高，其中靈寶黃金(03330)現價飆13.7%，報3.31元，該股成交約2637萬股，涉資8541萬元，盤中高見3.43元，最低見2.9元。



據內媒報道，靈寶黃金公眾號日前發布2025年新年致詞。其中提到，過去一年，公司緊抓良好的市場機遇，提速重點工程、推動數智化轉型並深化內部改革，生產經營取得重要成果，歷史性實現礦山、冶煉板塊全面盈利，全年銷售收入和經營業績預計再創歷史新高。2024年10月底，靈寶黃金曾發盈喜預計第三季取得不低於1.5億元人幣的純利。



現時，恒生指數報19605，跌454點或跌2.3%，主板成交近1326億元。國企指數報7088，跌201點或跌2.8%。恒生科技指數報4361，跌106點或跌2.4%。(vs)