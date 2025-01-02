02/01/2025 10:15

《駐京專電》潘功勝：密切跟蹤全球經濟形勢，提升外匯管理水平

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明2日北京專電》人民銀行行長潘功勝到國家外匯管理局中央外匯業務中心，看望慰問外匯儲備經營管理人員，對外匯儲備經營管理工作表示充分肯定。



潘功勝指出，2024年全球經濟金融形勢嚴峻複雜，國際金融市場波動加劇，中央外匯業務中心穩妥應對風險挑戰，穩健審慎開展經營，實現了外匯儲備資產安全、流動和保值增值，為支持中國經濟高質量發展、維護國家經濟金融安全作出了重要貢獻。



潘功勝強調，中央外匯業務中心要密切跟蹤研判全球經濟金融形勢，不斷提升外匯儲備經營管理水平，助力高質量完成「十四五」規劃目標任務、實現「十五五」良好開局，為加快建設金融強國、推進中國式現代化作出新的更大貢獻。