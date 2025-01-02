02/01/2025 11:26

花旗：對中國股市重申積極看法，料出台更多支持性貨幣和財政政策

《經濟通通訊社2日專訊》花旗發布2025年環球投資前瞻投資策略。花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，對於中國及香港股市，該行重申對中國股市看法積極，因政策組合拳可應對中國經濟放緩風險，並假設中國政府隨後將推出3萬億人民幣的支持消費計劃。A股比H股或有更大上升空間，因更能直接受惠支持股市措施。



他續指，該行將消費行業評級上調至「超配」，將房地產評級上調至「中性」，預期該兩行業將最直接受惠財政刺激措施。該行繼續超配互聯網行業，因行業基本面良好，而消費刺激措施對互聯網行業具積極溢出效應。



他預期，中國政府將出台更多支持性貨幣和財政政策，以及美國貿易政策的不確定性，該行較偏好以中國內地市場為主的企業多於出口商，因前者應較受惠刺激政策。潛在關稅上調的不確定性令花旗分析員對出口商看法更加謹慎，尤其與美國有業務往來的出口商。中國出口企業中，美國出口利潤佔比低的行業是電池、半導體、家電和電網設備行業。(bn)





