02/01/2025 11:49

花旗：對美股持偏向正面看法，料企業盈利持續增長

《經濟通通訊社2日專訊》花旗發布2025年環球投資前瞻投資策略。花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，對美股持偏向正面看法，雖然環球各央行以數十年來最急速的步伐同步加息，但環球經濟一直持續增長。美國企業利潤最近創新高，其他地區的企業利潤亦接近之前峰值。該行預計這種「破格」經濟擴張將在2025年和2026年繼續，預計美國核心通脹率將在明年上半年降至2%，聯儲局或能在2025年上半年前逐步減息，這又是另一「破格」發展，因減息周期通常發生在企業利潤下降而非上升時期。



他指出，該行預期幾乎所有行業都可以在明年中貢獻整體指數每股盈利增長，在明年底時所有行業都能貢獻指數盈利增長。盈利大幅收縮的成份股佔整體標普500指數每股盈利增長分布比例正在縮小，支持指數進一步上揚及更多成份股廣泛好轉，在科企七雄盈利增長開始在高位放緩時尤其重要。



他續指，巨企或能為大市提供部分穩定性，波動性或為投資者提供橫跨各行業的策略性買人機會，而中小型股則可能提供超額回報機遇。



廖嘉豪指出，若特朗普政府放鬆監管並減稅，中小企業或更受惠，因中小企遵循法規的成本壓力較大。中小企業務通常更偏重國內，若新政府政策引發環球貿易戰，中小企受負面影響的程度或較小。中型科技股投資價值較吸引，其估值比大型科技股低，且獲併購機會較大。預計2025年標普400增長股指數和標普600增長股每股盈利分別增長10%和13%。



他提及，聯儲局減息某程度令美國收益率曲線陡峭化，為貸方帶來更好經濟效益，預期放鬆監管已刺激大型銀行股價上升，但升幅則建基於近二十年來的低估值和嚴重跑輸大市。(bn)