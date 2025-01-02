02/01/2025 11:51

花旗料本港樓價今年中後見底，今年日圓將走強

《經濟通通訊社2日專訊》花旗發布2025年環球投資前瞻投資策略。花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，該行預期住宅價格或在2025年中後見底，而正在上升的住宅租金回報率或開始引起投資需求，但負收益率情況仍需時收窄。



他續指，放寬非自用住宅物業按揭限制（按揭成數升至70%及供款與入息比率上限升至50%）支持投資需求，又指豪宅成交或因新資本投資者入境計劃容許申請人投資單一物業成交價須為5000萬港元或以上的住宅物業而上升10%。



他表示，隨著特朗普就職臨近，預計貿易政策將成為最主要的外匯驅動因素，或利好美元。此外，季節性因素於第一季或對美元正面。預期美匯指數將於下半年回吐部分升幅，由於貿易談判或有部分解決方案，即便未能完全解決，但可能只影響個別貨幣，而非廣泛推動美元走勢。貿易談判同時或對美國經濟增長帶來一些下行風險，若多國同時施加報復措施，美國或需面對多方貿易壓力。加上若2025年首季美元持續高企，美元長倉或增至極端水平，平倉壓力可能為美元逆風因素。



他提及，目前或正處於由日圓長期弱勢讓位至日圓升值趨勢的過渡期。花旗分析員認為目圓將在2025年下半年開始明顯走強，到年底美元兌日圓或將跌至140水平。貨幣政策方向以及實體經濟和投資趨勢變化也支持日圓升值。花旗分析員認為一直積累的沽日圓套利交易倉位將在上述期間開始面對越來越大的平倉壓力。



他續指，由於美股上漲和日圓貶值，GPIF等國內退休基金正準備調整投資組合配置比例過去數月出售海外資產規模顯著。(bn)