02/01/2025 13:09

滙豐實施特別安排方便客戶兌換鈔票迎新年

《經濟通通訊社2日專訊》滙豐將於2025年1月14日至28日期間實施特別安排，方便客戶在農曆新年前兌換鈔票準備利是。



滙豐表示，有見該行去年推出全港首個自動櫃員機「迎新鈔」提款服務備受青睞，滙豐今年1月14至20日期間會再次實施特別安排，於指定自動櫃員機提供港幣20元及50元「迎新鈔」。旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及三間覆蓋全港18個公共屋村的流動銀行將提供相關服務。



同時，客戶可於2025年1月14日至28日到滙豐分行兌換新鈔和「迎新鈔」，2025年1月7日起便可在網上預約兌換新鈔套裝以節省輪候時間。此外，客戶亦可使用PayMe或滙豐流動理財應用程式經「轉數快」派發電子利是，向親友送上新年祝福。(bi)