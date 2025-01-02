02/01/2025 13:15

中銀香港(2388)提供農曆新年新鈔兌換及電子利是服務

《經濟通通訊社2日專訊》中銀香港(02388)表示，將提供新鈔兌換及電子利是服務，方便市民在新春期間以不同方式派發利是。



由2025年1月14日起，中銀香港各分行將提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，設有兌換新鈔專窗，以及提供總值港幣3000元的「新鈔標準裝」，包括100張港幣20元及20張港幣50元新鈔供市民兌換。為縮短輪候時間，客戶及市民可從1月7日起透過手機銀行及該行網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。



此外，該行分行將在1月14日至16日期間，提前1小時於早上8時營業，並設有派籌登記安排，專門提供換鈔服務。中銀香港BoC Pay今年將繼續提供「Phone 利是」服務，更特別聯乘海洋公園推出一系列人見人愛的熊貓主題電子利是封，鼓勵市民以更便捷環保的方式派發利是。客戶每次可同時發出10封電子利是，可賺取積分及參與積分大抽獎。(bi)