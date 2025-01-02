02/01/2025 13:19

渣打香港網上預訂新鈔兌換名額增25%

《經濟通通訊社2日專訊》渣打香港宣布，將於1月7日早上9時起開放網上預訂新鈔兌換服務，預訂名額較去年增加25%。該行並將繼續提供「迎新鈔」網上預訂服務，鼓勵客戶以外觀仍然新淨的鈔票封利是，市民亦可透過SC Pay(轉數快)向親友收派e-利是。



渣打香港分行將於1月14日至28日提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。為確保市民換鈔過程順暢，分行將作出特別安排，全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而在上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。另外，分行亦將實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候。個別分行亦特設長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。



渣打指，每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止。該行會確保分行每天均有新鈔及「迎新鈔」供應，並安排職員為市民提供協助。(bi)