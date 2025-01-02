02/01/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.13071 -151.56 一周 4.17345 -92.143 兩周 4.16988 -71.131 一個月 4.18292 -39.649 兩個月 4.22458 -17.542 三個月 4.20393 -16.69 六個月 4.16941 -3.059 一年 4.15 -5

《經濟通通訊社2日專訊》年結過後，港元拆息於2025年首個交易日全線走軟。其中，隔夜息大跌1.51基點至4.13071厘，為2024年12月23日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌兩天，報4.18929厘，為11月26日以來最低。*三個月拆息創逾三個月低*一周錢急跌92基點至4.17345厘，反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.20393厘，為2024年9月30日後最低，六個月及十二個月拆息分別報4.16941厘和4.15厘。*港匯見逾一周低，恒指曾挫516點*港元匯價早段最低曾見7.7744兌1美元，為12月23日以來最弱，最新報7.7730，較前收市跌0.06%。財新中國12月製造業PMI回落至50.5，遜市場預期。恒指今早低開127點後，跌幅隨即擴大，暫時最多挫516點，報19542，最新跌283點。(cl)資料來源：香港銀行公會