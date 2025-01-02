02/01/2025 11:21
《港元利率》今年首個交易日拆息全線跌，一個月期創逾一個月新低
《經濟通通訊社2日專訊》年結過後，港元拆息於2025年首個交易日全線走軟。其中，隔夜息大跌1.51基點至4.13071厘，為2024年12月23日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌兩天，報4.18929厘，為11月26日以來最低。
*三個月拆息創逾三個月低*
一周錢急跌92基點至4.17345厘，反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.20393厘，為2024年9月30日後最低，六個月及十二個月拆息分別報4.16941厘和4.15厘。
*港匯見逾一周低，恒指曾挫516點*
港元匯價早段最低曾見7.7744兌1美元，為12月23日以來最弱，最新報7.7730，較前收市跌0.06%。
財新中國12月製造業PMI回落至50.5，遜市場預期。恒指今早低開127點後，跌幅隨即擴大，暫時最多挫516點，報19542，最新跌283點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
*三個月拆息創逾三個月低*
一周錢急跌92基點至4.17345厘，反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.20393厘，為2024年9月30日後最低，六個月及十二個月拆息分別報4.16941厘和4.15厘。
*港匯見逾一周低，恒指曾挫516點*
港元匯價早段最低曾見7.7744兌1美元，為12月23日以來最弱，最新報7.7730，較前收市跌0.06%。
財新中國12月製造業PMI回落至50.5，遜市場預期。恒指今早低開127點後，跌幅隨即擴大，暫時最多挫516點，報19542，最新跌283點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.13071
|-151.56
|一周
|4.17345
|-92.143
|兩周
|4.16988
|-71.131
|一個月
|4.18292
|-39.649
|兩個月
|4.22458
|-17.542
|三個月
|4.20393
|-16.69
|六個月
|4.16941
|-3.059
|一年
|4.15
|-5
資料來源：香港銀行公會