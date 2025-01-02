02/01/2025 16:32

《本港經濟》零售業銷貨值連跌九個月，11月跌7.3%遠遜預期

《經濟通通訊社2日專訊》本港零售業總銷貨價值連跌九個月。據政府統計處公布臨時估計數字，2024年11月的零售業總銷貨價值為317億元，按年下跌7.3%，較10月跌2.8%擴大，並遠遜市場預估跌3.4%。扣除其間價格變動後，銷貨數量跌幅亦由10月的4.8%擴大至11月的8.3%，亦較預期跌5.4%差。2024年首十一個月合計的零售業總銷貨價值下跌7.1%，銷貨數量亦跌8.7%。



*鐘表及名貴禮物銷貨值按年跌5.4%*



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2024年11月，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值按年下跌5.4%。電器及其他未分類耐用消費品銷貨價值下跌18%；服裝下跌7.5%；百貨公司貨品下跌12.3%；汽車及汽車零件下跌34.4%；燃料下跌9.9%。另一方面，同期，超級市場貨品的銷貨價值上升3.5%。其他未分類消費品銷貨價值上升1.4%；食品、酒類飲品及煙草上升0.4%。



*政府：「一簽多行」將有助推動旅客消費*



政府發言人表示，受到消費模式轉變及港元匯率偏高的影響，11月零售業總銷貨價值按年繼續下跌。展望未來，發言人指出旅客和市民消費模式轉變會繼續影響零售業的表現。然而，國家推出多項提振內地經濟措施及惠港措施，包括自12月起恢復及擴展深圳「一簽多行」個人遊簽注安排，加上特區政府各項提振本地市面氣氛的舉措，以及就業收入增加，均有助推動旅客和市民在本地市場的消費。



在2024年11月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為29億元，較2023年同月下跌7%。2024年10月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2023年同月上升8.4%。2024年首十一個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計按年下跌1.2%。(cl)