02/01/2025 17:09

《神州經脈》新年滬指失三千三，財新PMI遜，28美企出口管制

《神州經脈》2025年首個交易日，滬深股市大跌，滬綜指低開低走，全日（2日）挫2.66%，收報3262.56點，失守三千三關；深成指收跌3.14%，創業板指挫3.79%，滬深300指數跌2.9%、創下2016年來最差開年表現。兩市全天成交不足1.4萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加507億元或3.8%。



新年首個交易日，美指延續強勢，人民幣外部壓力仍大，但預計在特朗普就職並出台關稅等措施之前，人民幣料難破7.3元關口。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2994，較上個交易日4時30分收盤價跌6點子，創2023年11月3日以來14個月新低，全日在7.2900至7.2998之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1879，較上個交易日升5點子，四連升，創2024年12月25日以來逾一周新高。



*今日新聞精選*



1. 12月財新中國製造業採購經理指數(PMI)錄50.5，較11月回落1個百分點，連續三個月維持擴張態勢，但擴張速度放緩，且遜於市場預期的51.7。分項指數中，新出口訂單指數再度滑落至萎縮區域，產出和經營預期指數亦創三個月新低。財新智庫高級經濟學家王喆表示，2024年全年經濟社會發展主要目標有望順利實現，惟2025年外部環境將更加錯綜複雜，政策層面應提前準備、及時響應。後續政策還需向增加居民收入和改善民生傾斜，尤其要在提高弱勢群體消費能力和意願上多做文章。



2. 中國結算今日發布通知，為更好支持證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)順利開展，決定對在中國結算辦理的所有涉及SFISF的證券質押登記費實施減半收取的優惠措施；其中，港股通證券質押登記費以所質押股數（份額）為基礎收取，單位為「1元人民幣/股（份）」。通知自發布之日起實施。



3. 去年12月中國電動車企銷售強勁：比亞迪當月銷51.5萬輛刷新最高紀錄，「蔚小理」交付量齊創新高，均錄兩位數同比猛增；全年計，比亞迪史上首次年銷量突破400萬輛，以427.21萬輛問鼎中國車企銷量第一，終結上汽集團十八連冠，同比增幅41.26%。



4. 蘋果中國官網宣布推出「叱吒福利」新年促銷活動，1月4日-7日期間，以符合條件的支付方式購買指定商品，最高立省800元，每位顧客每件產品類別限購2件；換購新iPhone還可享折抵優惠。針對官網降價能否退差價的問題，蘋果中國客服表示，在活動前14天內購買的產品可以申請退貨再購買，「這也可以理解為是一種退差價」。



5. 中國商務部今日公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將通用動力公司等28家美國實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施，包括禁止向28家美國實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。此外，商務部公告，決定將參與對台灣地區軍售的洛克希德．馬丁導彈與火控公司等10家美國軍工企業列入不可靠實體清單，禁止它們從事與中國有關的進出口活動；禁止在中國境內新增投資；禁止企業高級管理人員入境；不批准並取消企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。



6. 據內媒報道，內地多省已宣布2025年延續以舊換新補貼政策，以繼續穩定國內家電市場的消費信心。據各地商務部門2024年12月30日至2025年1月2日的相關公告，河北、湖南、江蘇、貴州、上海、廣東、新疆、海南、廣西、四川10個省（直轄市）以及陝西西安、渭南已宣布2025年延續以舊換新政策，其中不少地方具體的實施細則有待公布。



7. 中指研究院發布報告稱，2024年1-12月，前100名房企銷售總額為43547.3億元，同比下降30.6%，降幅較上月縮窄2.3個百分點。銷售總額超千億房企11家，較去年同期減少5家，百億房企86家，較去年同期減少30家。12月單月，前100名房企銷售額同比下降3.41%，降幅有所收窄，環比增長28.86%，華發股份、中建壹品等12月當月銷售增長強勁。



8. 據《國際金融報》記者不完全統計，2024年共有14家保險公司合計發行17隻債券，總發行規模達1175億元，是保險公司發債規模繼2023年首次突破千億元後，又一次創下歷史新高。報道指，隨著監管鬆綁，將償二代二期工程（《保險公司償付能力監管規則（Ⅱ）》）過渡期延長至2025年底，業內預計，償付能力承壓的保險公司為補足資本或將加快發債節奏，保險公司2025年發債規模有望繼續維持在千億元以上。(sl)