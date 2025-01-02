02/01/2025 09:39

【聚焦人幣】新年首日人幣即期開市升38點子，報7.2950

《經濟通通訊社2日專訊》新年第一個交易日，人民幣兌一美元中間價今報7.1879，較上個交易日升5點子，四連升，創2024年12月25日以來逾一周新高。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開38點子，報7.2950，上個交易日即期匯率收盤報7.2988。



上日美元指數繼續強勢反彈並刷新兩年新高，市場對美聯儲今年降息更為謹慎的預期更甚，而美國以外的經濟體表現整體偏弱，這些都助力美元維持強勢。特朗普重新上台在即，人民幣面臨的內外部環境仍要求監管對中間價保持強力過濾，避免單邊預期強化。



一中資行交易員稱，估計明年人民幣整體會呈現先弱後強走勢，上半年壓力大，不過貿易戰風險可能被高估，而且市場對貿易戰的預期定價也比較充分。



興業研究最新月度展望認為，春節前人民幣有望保持穩定、平穩過年。倘若1月20日特朗普正式就任當即宣布對華加徵10%關稅，壓力可能在春節後釋放；反之若未提及，人民幣可能階段性利空出盡，隨美元指數回落而反彈。(jq)