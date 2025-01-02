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科技指數
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大市成交
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股票
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(85.056%)
窩輪
24.04億
(5.984%)
牛熊證
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(8.959%)
即時更新：02/01/2025 10:10
可賣空股票總成交
665.27億
主板賣空
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(17.032%)
更新：31/12/2024 16:59
上証指數
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滬深300
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深証成指
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MSCI中國A50
2,102.87
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